Путин требует бесперебойной работы энергетики во время морозов

Премьер-министр РФ Владимир Путин требует обеспечить бесперебойную работу "большой энергетики" России на фоне перегрузок в энергопотреблении в связи с установившимися в стране сильными морозами.

В понедельник глава правительства посетил центральный диспетчерский пункт ОАО "Системный оператор ЕЭС", где ознакомился с ситуацией, которая складывается в российской энергетике в связи с сильными морозами и, как следствие, пиковыми нагрузками в энергопотреблении.

"Главное, чтобы большая энергетика работала без сбоев. Здесь должны быть исключены какие-то непрогнозируемые ситуации", - сказал Путин, обращаясь к министру энергетики РФ Сергею Шматко и руководителям компании.

Глава правительства также поручил энергетикам тесно общаться с коллегами на региональном и муниципальном уровнях, чтобы не допустить аварий по аналогии с той, которая произошла в Забайкалье (в результате аварии в котельной в закрытом военном гарнизоне "Степь" в Забайкальском крае в 40-градусный мороз без тепла остались около 2 тысяч человек).

РИА "Новости"