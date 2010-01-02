Столица Китая готовится встретить рекордные за 40 лет морозы
18:22, 02 января 2010Мир
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Жители Пекина обрадовались снегопаду
Столица Китая готовится встретить самые сильные за последние 40 лет холода, в ближайшие дни в Пекине температура опустится до минус 15 градусов.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на метеорологическое управление.
В субботу жители китайской столицы были обрадованы вторым за нынешнюю зиму снегопадом. Несмотря на то, что в городской черте выпало не многим больше 1 миллиметра осадков, благодаря легкой минусовой температуре, снег не таял весь день.
Из-за внезапно наступившей зимы в международном аэропорту Пекина были задержаны или не получали своевременного разрешения на посадку почти 100 рейсов.
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