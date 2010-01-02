Началось извержение самого активного вулкана Африки

Жители деревень около города Гома на востоке Демократической республики Конго покидают свои дома из-за начала извержения вулкана Ньямлагира.

Вулкан находится на территории природного парка Вирунга, сообщает Би-Би-Си.

Сотрудники парка заявляют, что популяция горных горилл находится вне опасности, чого нельзя сказать об отдельных особях шимпанзе, слонов и быков.

Ньямлагира считается самым активным вулканом Африки. Всего с 1882 года зафиксировано более 35 извержений.