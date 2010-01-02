Сомалийские пираты захватили первое в 2010 году судно

Сомалийские пираты в пятницу, 1 января, захватили индонезийский танкер "Прамони", перевозящий химикаты, на борту которого находятся 24 члена экипажа, сообщает AFP.

Нападение на танкер, следовавший под флагом Сингапура, было совершено в Аденском заливе, рассказал глава "Восточноафриканской программы" Эндрю Мвангура (Andrew Mwangura). Экипаж "Прамони" (дедвейт 20 тысяч тонн) состоит из 17 индонезийцев, 5 граждан КНР, нигерийца и вьетнамца.

Представители командования спецоперации Евросоюза у побережья Сомали подтвердили информацию о захвате судна. По их словам, капитан "Прамони" сообщил по радиосвязи, что судно захвачено и направляется к побережью Сомали. Состояние членов экипажа, говорилось в радиосообщении, переданном с "Прамони", удовлетворительное.

Аденский залив с июня 2008 года, когда Совбез ООН разрешил иностранным военным кораблям преследовать пиратов в территориальных водах Сомали, патрулируют ВМС Евросоюза, США, Китая, Южной Кореи и ряда других стран, в том числе России.

Однако только с августа 2009 года пираты сумели захватить в Аденском заливе три судна, в том числе, танкер "Джеймс Парк", нападение на который было совершено 28 декабря.

С учетом двух захваченных за последние дни танкеров сомалийские пираты удерживают 12 судов, на борту которых, в общей сложности, находятся 270 членов экипажа.

Лента.ру