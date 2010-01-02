Меркель: в 2010 году станет понятно, как нам удастся выйти из кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель считает 2010 решающим для преодоления финансово-экономического кризиса.

Об этом она заявила в новогоднем телеобращении, передает Deutsche Welle.

В частности, Меркель отметила: "В 2010 году станет понятно, как нам удастся выйти из нынешнего кризиса".

При этом она предупредила, что немцев ожидают новые трудности: "Не стоит надеяться на то, что экономический спад быстро закончится. Что-то может ухудшиться как раз в этом году, перед тем как наступит улучшение".

В то же время Канцлер выразила уверенность, что Германия выйдет из сложной ситуации окрепшая и "такой кризис больше не повторится".

Для этого крайне важно ввести новые правила функционирования финансовых рынков, обеспечить занятость и предоставить возможность для кредитования среднего и малого бизнеса.

В то же время Меркель указала на то, что даже на фоне кризиса проблемы охраны окружающей среды не должны отойти на второй план.

"Экономика и экология - это понятия, которые не противоречат друг другу, они имеют в виду друг друга - более чем когда-либо", - заявила глава немецкого правительства.

В связи с этим Меркель назвала итоги недавней международной конференции по защите климата в Копенгагене "неудачей".

Украинская правда