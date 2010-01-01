Президент Европарламента требует освободить задержанных в Москве

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК призвал российские власти освободить арестованных в новогоднюю ночь в Москве представителей правозащитных организаций, в числе которых лаурет премии имени Сахарова 2009 года Людмила АЛЕКСЕЕВА.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении президента Европарламента.

«Я глубоко и лично поражен от мысли, что эта почтенная 82-летняя дама провела новогоднюю ночь в российском аресте”, - говорится в обращении.

Поляк по происхождению Е.БУЗЕК, который возглавил главный законодательный орган Европейского Союза после выборов летом 2009 года, написал, что он «глубоко разочарован и шокирован” фактом задержания российских правозащитников в Москве.

«Меры милиции были абсолютно несоответственными. Задержанные протестующие должны быть освобождены немедленно. В демократическом государстве люди имеют право организовывать протесты, даже против правительств и властей”, - отмечено в сообщении.

«Свобода слова и выражение собственного мнения являются основой человеческих прав”, - добавил он.

Ю.БУЗЕК также отметил, что во время вручения Л.АЛЕКСЕЕВОЙ награды имени Сахарова, присужденной ей за правозащитную деятельность Европейским парламентом, в декабре прошлого года журналисты спрашивали, не боится ли она вернуться в РФ.

«Действие милиции в Москве стало разочаровующим ответом”, - отметил Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, вечером в четверг на Триумфальной площади в Москве были задержаны, по разным данным, от 30 до 50 человек, которые пришла требовать соблюдения 31-й статьи Конституции России, которая гарантирует свободу мирных собраний. Также милиция задержала и нескольких прохожих, которые принимали участие в народных гуляниях. По сообщению ряда СМИ, сотрудники правоохранительных органов обращались с гражданами особенно жестко, а главу Московской Хельсинской группы Л.АЛЕКСЕЕВУ едва не сбили с ног.

Свою обеспокоенность по этому поводу уже выразила Администрация США.