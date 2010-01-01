Взрыв на турнире по волейболу в Пакистане: погибли 27 человек

Жертвами взрыва на спортивной площадке во время турнира по волейболу на северо-западе Пакистана в пятницу стали 27 человек, десятки ранены, передает пакистанский телеканал Аадж-Тв. Как заявил ранее представитель пакистанской полиции Хабибуллах Хан, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. По информации телеканала, от взрыва, прогремевшего в расположенном на северо-западе Пакистана городе Лакки Марват, пострадали несколько домов, находящихся в непосредственной близости от места инцидента. Почти во всех домах в квартале вылетели стекла. Данные о погибших и раненых при взрыве еще уточняются.

РИА новости