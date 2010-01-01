В Москве разогнали митинг в защиту Конституции России

Вечером в четверг на Триумфальной площади в Москве были задержаны, по разным данным, от 30 до 50 человек. Часть из них пришла потребовать соблюдения 31-й статьи Конституции России, гарантирующей свободу мирных собраний, однако милиция задержала и нескольких прохожих, участвовавших в народных гуляниях, передает Lenta.ru. По сообщению ряда СМИ, сотрудники правоохранительных органов вели себя с гражданами особенно жестко, а главу Московской Хельсинкской группы Людмилу АЛЕКСЕЕВУ едва не сбили с ног.

Задержанные были доставлены в отделения милиции, где на них составили протоколы об административных правонарушениях. Позже все были отпущены.

Пресс-служба Администрации США в ночь на пятницу распространила сообщение, в котором выразила тревогу в связи с информацией о том, что московские власти не позволили гражданам реализовать 31 декабря право на мирные собрания.

"В частности, США с озабоченностью отмечают задержание протестующих, в том числе выдающейся правозащитницы Людмилы АЛЕКСЕЕВОЙ, и сообщения о ненадлежащем обращении с содержащимися под стражей", - говорится в пресс-релизе.

Свобода слова и свобода собраний являются общечеловеческими правами, которые правительства любой страны должны защищать и признавать, добавили в Белом доме.