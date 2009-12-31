Генсек «Международной амнистии» покидает свой пост

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") Айрин ХАН, возглавлявшая организацию в течение последних восьми лет, сегодня покидает свой пост.

Как сообщает РИА «Новости», на прошлой неделе было объявлено, что новым генсеком Amnesty International назначен нынешний директор программы ООН по реализации "Целей развития тысячелетия" индиец Салил ШЕТТИ.

В связи с тем, что С.ШЕТТИ приступит к работе только в июне 2010 года, в течение предстоящих шести месяцев обязанности главы организации будет исполнять старший директор по исследовательской работе и региональным программам Клаудио КОРДОНЕ.

В настоящее время Amnesty International, имеющая штаб-квартиру в Лондоне, работает в 150 странах мира, а ее ряды насчитывают около 2,2 миллиона членов и волонтеров, отмечает NEWSru.