В Северной Корее запретили хождение иностранной валюты

Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны, сообщает радио «Свобода».

По информации китайского государственного телеканала CCTV, за использование евро, американских долларов, китайских юаней и любой другой не северокорейской валюты гражданам грозит строжайшее наказание.

Ранее зарубежной валютой в Северной Корее можно было расплатиться в некоторых магазинах и ресторанах.