Папа Римский впервые отобедал с бездомными и нищими

Папа Римский Бенедикт XVI в воскресенье впервые принял участие в традиционном обеде, который с 1998 года устраивает для бездомных и нищих во время рождественских праздников столичная католическая община Св.Эгидия (Sant`Egidio), передает РИА Новости. Около часа дня по местному времени понтифик приехал из Ватикана в столовую для бедных, открытую общиной в знаменитом средневековом районе Трастевере (Trastevere) в центре Рима. Здесь его встретили руководители общины, а также пожилая цыганка и юноша из Сенегала. В обеде приняли участие 150 бездомных и нищих всех возрастов - от трех до 90 лет.