Нападение на Берлускони повысило его рейтинг

После нападения на премьер-министра Италии Сильвио Берлускони количество граждан, положительно оценивающих его деятельность возросло и превысило отметку в 50 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты социологического исследования, опубликованные в газете Corriere della Sera.

Если в середине ноября его поддерживали 48,6 процентов итальянцев, то после выписки из больницы в симпатиях к премьеру признались 55,9 процентов опрошенных. При этом социологи отметили, что основной прирост произошел за счет молодежи и верующих католиков.

В то же время, согласно исследованиям, от 20 до 25 процентов итальянцев приветствовали поступок душевнобольного Массимо Тарталья. Они считают, что Берлускони "представляет опасность" для страны.

Нападение на премьер-министра Италии произошло 13 декабря в Милане, после его выступления на Соборной площади. Тарталья бросил в лицо Берлускони сувенирную фигурку миланского собора. С переломом носа и повреждением зубов премьер был госпитализирован и выписан только 17 декабря.

Задержанный на месте преступления Тарталья заявил, что его поступок не носил политической подоплеки. На следующий день после нападения он написал Берлускони письмо с извинениями. Преступнику, страдающему психическим расстройством, грозит до пяти лет заключения.

Лента.ру