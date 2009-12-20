На востоке США – сильнейшие снежные бури

Снежные бури, которые называют худшими за десятилетие, затронули восточную часть США, сообщает Би-Би-Си.

В связи со снегопадом в Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение. Расположенный в столице национальный аэропорт имени Рейгана закрыт до воскресенья. Дорожные службы также с трудом справляются со снегом.

Ожидается, что снежные бури распространятся дальше на север и накроют Нью-Йорк и Бостон, где, согласно прогнозам, может выпасть до 35 сантиметров снега.