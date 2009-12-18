Цены на нефть резко выросли: иранские танки перешли границу Ирака

Цены на нефть взлетели после появления сообщений об инциденте с участием иранских вооруженных сил на границе Ирака, сообщает Bloomberg. В ходе торгов в Нью-Йорке стоимость фьючерсов на марку WTI увеличилась на 2,3 процента до 74,34 доллара за баррель.

По заявлению генерала пограничной службы Ирака Зафера Назми, иранские танки перешли границу и взяли под контроль скважину №4 на месторождении Майсан в 450 километрах к югу от Багдада. По словам Назми, танки окружили скважину, а иранские солдаты вырыли траншеи вокруг объекта.

Как отмечает Agence France-Presse, территория, на которой произошел инцидент, является спорной. Месторождение находится в 500 метрах от иранского пограничного поста и в километре от иракского. Однако, по словам полковника армии США Питера Ньюэлла, месторождение все-таки располагается на иракской стороне согласованной между странами границы.

Цены на нефть в предыдущие недели стабильно снижались (и даже опустились ниже отметки в 70 долларов за баррель) на фоне беспокойства инвесторов о возможном падении спроса из-за новой волны глобального экономического кризиса. Ожидания обострения кризиса были связаны с ситуацией вокруг долгов эмирата Дубай и Греции.

Лента.ру