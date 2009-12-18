С затонувшего в Средиземном море судна спасли украинца

С затонувшего в Средиземном море судна спасен гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 17 декабря около 16.00 в Средиземном море у берегов Ливана (в 11 милях от города Триполи) затонуло судно Danny 2, ходившее под флагом Панамы.

По информации официальных представителей порта Триполи, на судне находились 83 человека - члены экипажа и пассажиры.

Один из членов экипажа, электрик - гражданин Украины был спасен экипажем немецкого судна из состава сил UNIFIL, и доставлен в больницу „Гейкал” в Триполи, где находится на попечении врачей.

В ходе телефонного разговора моряк сообщил, что он был единственным гражданином Украины на судне. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО для оказания помощи моряку в Триполи отбыл украинский дипломат.

Дело находится на контроле МИД Украины.