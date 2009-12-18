Первые жертвы суровой зимы в Европе

Пятеро поляков погибли от переохлаждения за последние сутки.

Снегопады и 16 градусов мороза практически парализовали города - плохо ходит общественный транспорт, поезда и самолеты отстают от графиков, на автомобильных дорогах произошло свыше 100 аварий. В других европейских странах ситуация не такая трагическая, но довольно напряженная. В Нидерландах водители и работники служб доставки вынуждены бросать транспорт на дорогах и идти дальше пешком. Французы наслаждаются живописным предрождественским пейзажем. В Париже снег - не часто выпадает. Он украсил исторические достопримечательности и сделал скользкими тротуары. На южном западе Франции возможны отключения тока из-за обледенения линий электропередач. Подобная ситуация и в Бельгии и Великобритании. А в России столбик термометра опустился до 27 градусов мороза. Но там к таким зимам привыкли.

ICTV