Иран успешно испытал ракету с дальностью полета в 2 тыс. км.

В Иране сегодня проведено успешное испытание ракеты "Седжил-2", имеющей дальность полета в 2 тыс. км.

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на иранский телеканал "Аль-Алам".

Данная ракета класса "поверхность-поверхность" имеет большую дальность действия, чем ракеты "Шахаб". «Седжил» является двухступенчатой ракетой на твердом топливе.

По мнению специалистов, упомянутые характеристики ракеты позволяют поражать цели в Персидском заливе.

В настоящее время Исламская Республика располагает баллистическими ракетами "Шахаб-3" радиусом действия до 2 тыс. км. Эти ракеты, как утверждают международные, в частности израильские, эксперты, были созданы на базе северокорейской ракеты "Нодон1".