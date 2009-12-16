Иран успешно испытал ракету с дальностью полета в 2 тыс. км.
12:28, 16 декабря 2009Мир
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Могут поражать цели в Персидском заливе
В Иране сегодня проведено успешное испытание ракеты "Седжил-2", имеющей дальность полета в 2 тыс. км.
Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на иранский телеканал "Аль-Алам".
Данная ракета класса "поверхность-поверхность" имеет большую дальность действия, чем ракеты "Шахаб". «Седжил» является двухступенчатой ракетой на твердом топливе.
По мнению специалистов, упомянутые характеристики ракеты позволяют поражать цели в Персидском заливе.
В настоящее время Исламская Республика располагает баллистическими ракетами "Шахаб-3" радиусом действия до 2 тыс. км. Эти ракеты, как утверждают международные, в частности израильские, эксперты, были созданы на базе северокорейской ракеты "Нодон1".
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