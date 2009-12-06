Число погибших при пожаре в Перми выросло до 112 человек

Число погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» составило 112 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Пермскому краю.

На сайте МЧС РФ по Пермскому краю приводится список опознанных погибших.

По информации Минздравсоцразвития РФ, пострадало около 140 человек, большинство из них находится в тяжелом состоянии, 98 человек отправлен из Перми в Москву (60), Санкт-Петербург (31) и Челябинск (7).

Как сообщал УНИАН, пожар в ночном клубе "Хромая лошадь", где праздновалось 8-летие заведения, произошел в ночь на 5 декабря. Один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе находилось около 250 человек. В результате пожара выгорело 400 квадратных метров из 500 квадратов общей площади клуба.

После пожара МЧС объявило, что "Хромую лошадь" уже дважды штрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, а жители соседнего дома рассказали, что в 2008 году в заведении уже был небольшой пожар.