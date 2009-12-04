Россия и США подтвердили гарантии безопасности Украине

РФ и США подтверждают гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам по истечению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 4 декабря 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в связи с завершением срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

«Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки признают существенный вклад Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины в успешное выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)» говориться в заявлении.

Ценность ДСНВ значительно возросла, когда Республика Беларусь, Республика Казахстан и Украина вывели все ядерное оружие с их территории и присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государств, не обладающих ядерным оружием. Действия этих государств укрепили режим ДНЯО, благотворно сказались на международной безопасности и стратегической стабильности и создали благоприятные условия для дальнейших шагов по сокращению ядерных арсеналов.

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки приветствуют приверженность Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины их статусу государств, не обладающих ядерным оружием.

«Выполнение этими государствами своих обязательств по Протоколу к Договору о СНВ от 23 мая 1992 года (Лиссабонский протокол) и их присоединение к ДНЯО в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, укрепило их безопасность, что нашло отражение, в том числе в Будапештских меморандумах от 5 декабря 1994 года. В этой связи Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки подтверждают, что зафиксированные в Будапештских меморандумах гарантии будут по-прежнему применяться после 4 декабря 2009 года», подчеркивается в заявлении.