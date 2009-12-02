Обама может начать вывод войск из Афганистана летом 2011 года

Соединенные Штаты Америки могут начать вывод своих войск из Афганистана летом 2011 года.

Об этом заявил Президент США Барка ОБАМА, выступая с ключевой речью о положении в Афганистане в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, передает радио «Свобода».

Б.ОБАМА заявил, что США в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих.

Он также призвал союзников по коалиции направить в Афганистан дополнительные войска.

Решение Б.ОБАМЫ - часть представленной им новой стратегии действий США в Афганистане, направленной то, чтобы в максимально короткие сроки разгромить боевиков "Аль-Каиды", действующих в этой стране, и движение "Талибан". Президент США подчеркнул, что для решения этой задачи необходимо тесное сотрудничество с Пакистаном.

По словам Б.ОБАМЫ, в случае успеха новой стратегии постепенный вывод войск США из Афганистана мог бы начаться летом 2011 года.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН приветствовал заявления Б.ОБАМЫ по Афганистану

По словам А.РАСМУССЕНА, он ожидает, что страны-члены НАТО отправят в Афганистан еще не менее 5 тысяч военнослужащих.

Сейчас в Афганистане находятся около 110 тысяч иностранных военнослужащих, среди них почти 70 тысяч – американские.