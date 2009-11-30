Литвин про Крым, Европу и Дунайскую стратегию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время рабочего визита в Европейские институты встретился с руководителем Комитета регионального развития Европейского парламента Данутой ХЮБНЕР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время встречи стороны заявили о важности развития сотрудничества между Украиной и Европарламентом на региональном уровне.

По словам В.ЛИТВИНА, такое сотрудничество предусматривает повышение роли органов местного самоуправления, выравнивание развития регионов, развитие трансграничного сотрудничества.

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что Украина заинтересована в предоставлении европейским сообществом поддержки в разработке эффективной концепции регионального развития Автономной Республики Крым во всех аспектах, поскольку, по его словам, этот специфический регион нуждается во внимании со стороны не только официального Киева, но и всей Европы.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил важность совместной разработки и реализации Дунайской стратегии, поскольку это «имеет не только экономическое и региональное значение, но и политическое звучание». «Здесь важна позиция Евросоюза», - отметил он, напомнив, что к разработке этой стратегии приглашены страны-члены ЕС и страны-кандидаты в члены ЕС, а также в исключительном порядке – Украина. «Это большая честь, но и большой экзамен для Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

Стороны также выразили готовность к углублению сотрудничества между Европарламентом и Верховной Радой Украины как в политическом, так и в практическом измерении.

Как сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия).

Сегодня он встретился с президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ. Также в этот день планируется встреча Председателя Верховной Рады Украины с председателем Делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павлом КОВАЛЕМ.

Во вторник В.ЛИТВИН встретится с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Патриком ДЕВАЛЛЕМ, с председателем делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Кристианом ВИГЕНИНЫМ и представителями политических групп Европейского парламента.