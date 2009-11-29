Лукашенко инициирует кампанию за отмену смертной казни

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО инициирует ряд мероприятий, чтобы изменить отношение народа к вопросу смертной казни.

Как сообщает Газета.ру, он сказал: «У нас этот вопрос (установление смертной казни) был решен демократически: на референдуме практически 90% населения высказались за эту меру».

Вместе с тем, на вопрос о возможности проведения кампании, которая изменила бы отношение народа к этой теме, А.ЛУКАШЕНКО ответил: «Мы неделю назад определились, что начинаем ряд мероприятий в этом направлении, начиная с парламентских слушаний и поднятия этой темы в СМИ».

«Решающим (в вопросе отмены смертной казни) будет мнение народа», – подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Беларусь является единственной страной в Европе, где практикуется смертная казнь. В ноябре 1996 года был проведен республиканский референдум, в число вопросов которого был включен вопрос об отмене смертной казни. Против отмены смертной казни проголосовало 80,44% избирателей.