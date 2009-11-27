Комитет регионов ЕС: у Украины - репутация коррупционной страны

Президент Комитета регионов Европейского Союза Люк Ван ден БРАНДЕ считает, что Украина имеет репутацию страны с высоким уровнем коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Ван ден БРАНДЕ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Существует проблема репутации. Говорят, что в этой стране, и конкретно - в Крыму, существует высокий уровень коррупции», - сказал президент Комитета ЕС.

«Я не могу сказать, что ситуация с коррупцией в Украине улучшается... Ситуация осложняется», - отметил он.

«Мне будет очень сложно убедить Германию, Испанию, Великобританию и другие страны Евросоюза сотрудничать с Крымом, если у Украины и Крыма существует такая репутация, и мы на деле видим, что действительно коррупция существует», - отметил Л.Ван ден БРАНДЕ.

При этом он подчеркнул, Крым и страны ЕС должны сотрудничать. «У Крыма и Украины очень большой потенциал», - сказал Л.Ван ден БРАНДЕ.

Со своей стороны председатель представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА отметил, что коррупция - это не та проблема, которую можно решить за один день. «Это та проблема, которую можно решать постепенно, потому что она связана со многими аспектами - это и традиции страны, ее культура, организации и институты, которые представлены в данной стране, и отсутствие надлежащего законодательства», - сказал он.

Глава украинского представительства Еврокомиссии отметил, что бороться с коррупцией должны не только органы и институты, но и граждане. «Главная ответственность лежит на плечах самих граждан, потому что они могут решать для себя: будут ли они избегать коррупции или наоборот будут ее поощрять. Чем больше действий будет со стороны самих граждан, тем меньше будет уровень коррупции в стране», - отметил он.

Вместе с тем президент Комитета регионов Евросоюза не исключил, что когда-нибудь Украина станет членом ЕС.

«Возможно, однажды Украина станет членом Евросоюза. Нельзя сказать, что мы отбрасываем эту возможность», - сказал он.

Л.Ван ден БРАНДЕ дал понять, что программу «Восточное партнерство» не стоит расценивать как эрзац ЕС для Украины.

«На данный момент мы будем работать в рамках программы европейского партнерства, но мы не исключаем возможность, даже надеемся, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза», - сказал президент Комитета регионов ЕС.