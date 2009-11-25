СБУ не пустила в Украину двух граждан РФ

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины двум гражданам России, которые планировали в Киеве принять участие в конференции по проблемам международной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, это решение было принято на основании ст. 25 Закона Украины “Об иностранцах и лицах без гражданства”.

В то же время в СБУ отказались дать какие-либо уточнения по этому поводу, ссылаясь на нормы действующего украинского законодательства.

Как сообщал УНИАН, вчера Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что украинская власть не разрешила двум российским ученым принять участие в конференции в Киеве, которая проводится за счет неправительственных организаций, и посвящена актуальным проблемам молодежной политики в Украине и в России.