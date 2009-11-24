Российский МИД не признает Курильские острова оккупированными

МИД РФ направил ноту в МИД Японии в связи с появлением документа, в котором Курильские острова фигурируют как «незаконно оккупированные Россией".

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

МИД России подчеркивают, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией.

По мнению российских дипломатов. одобрение японским правительством документа, воспроизводящего вышеуказанную формулировку, не может быть расценено иначе как неприемлемое. Российская сторона, в том числе на высшем уровне, неоднократно предупреждала о контрпродуктивности подобных действий для двустороннего диалога по проблеме мирного договора, включая аспект пограничного размежевания.

«Нынешние шаги Токио вступают в противоречие с зафиксированным руководителями Российской Федерации и Японии обоюдным пониманием необходимости создать нормальную, взаимоуважительную атмосферу двустороннего сотрудничества, включая диалог по проблеме мирного договора и пограничного размежевания. Российская сторона готова продолжать соответствующий диалог только в таком ключе», - говорится в сообщении.

Со своей стороны Россия привержена развитию отношений с Японией в том конструктивном духе, который характеризует контакты между президентом Российской Федерации и премьер-министром Японии.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября правительство Японии окончательно утвердило сегодня документ, где заявляется, что Южные Курилы "незаконно оккупируются Российской Федерацией". Тем самым была поставлена точка в неразберихе, которая продолжается с этим текстом с минувшей пятницы, 19 ноября. Тогда документ такого содержания был также официально распространен от имени правительства. Однако затем его отозвали назад. При этом было заявлено, что в средства массовой информации по ошибке передали заготовленный чиновниками проект, который Кабинет министров на самом деле не утверждал.

Документ составлен в ответ на запрос председателя комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Мунэо СУДЗУКИ, который высказался за активное японское участие в экономических проектах на Южных Курилах, даже если для этого нужно будет "временно согласиться" с правом России на управление островами. В ответ правительство полностью отвергло сегодня такую точку зрения.

"Российская Федерация незаконно оккупирует четыре северных острова, - говорится в документе, распространенном МИД Японии. - В этой ситуации поездки наших жителей туда или участие в освоении островов в формах, основанных на предпосылке российского права на управление ими, не согласуются с позицией нашей страны по проблеме северных территорий. В таком подходе нет изменений".

В ответе указывается, что Токио разрешает путешествия японцев на Южные Курилы только в нынешней форме "безвизовых обменов", в частности, для посещения могил и контактов между людьми.

24 сентября премьер-министр Японии Юкио ХАТОЯМУ предложил России заключить мирный договор.

Как известно, между Россией и Японией до сих пор не решен территориальный спор. После окончания Второй мировой войны Курильские острова были аннексированы СССР. В настоящее время все Курильские острова администрируются Россией, однако четыре южных острова — Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи - оспариваются Японией. Токио поставили в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.