Япония окончательно обвинила Россию в оккупации Южных Курил

Правительство Японии окончательно утвердило сегодня документ, где заявляется, что Южные Курилы "незаконно оккупируются Российской Федерацией".

Тем самым была поставлена точка в неразберихе, которая продолжается с этим текстом с минувшей пятницы, 19 ноября, отмечает ИТАР-ТАСС. Тогда документ такого содержания был также официально распространен от имени правительства. Однако затем его отозвали назад. При этом было заявлено, что в средства массовой информации по ошибке передали заготовленный чиновниками проект, который Кабинет министров на самом деле не утверждал.

Документ составлен в ответ на запрос председателя комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Мунэо СУДЗУКИ, который высказался за активное японское участие в экономических проектах на Южных Курилах, даже если для этого нужно будет "временно согласиться" с правом России на управление островами. В ответ правительство полностью отвергло сегодня такую точку зрения.

"Российская Федерация незаконно оккупирует четыре северных острова, - говорится в документе, распространенном МИД Японии. - В этой ситуации поездки наших жителей туда или участие в освоении островов в формах, основанных на предпосылке российского права на управление ими, не согласуются с позицией нашей страны по проблеме северных территорий. В таком подходе нет изменений".

В ответе указывается, что Токио разрешает путешествия японцев на Южные Курилы только в нынешней форме "безвизовых обменов", в частности, для посещения могил и контактов между людьми.