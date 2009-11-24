При нападении пиратов на нефтяной танкер погиб украинец

Гражданин Украины погиб в ночь на вторник, 24 ноября, при нападении пиратов на нефтяной танкер Cancale Star у западного побережья Африки, сообщает представитель ВМС Бенина Максим АОЙО.

Как сообщают «Подробности» со ссылкой на AFP, в 18 морских милях побережья Бенина пираты атаковали шедший под флагом Либерии 230-метровый танкер Cancale Star.

"Погибший, о котором мы имеем сведения, является старшим механиком. По национальности он украинец. Капитан судна, литовец, не пострадал", - заявил М.АОЙО.