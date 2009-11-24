Король Иордании распустил парламент

Король Иордании АБДАЛЛА II распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на государственное телевидение страны, причина такого решения пока неизвестна, однако отмечается, что депутаты неоднократно обвинялись в некомпетентности.

Предыдущие выборы в парламент Иордании прошли в 2007 году.