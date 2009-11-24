Король Иордании распустил парламент
08:21, 24 ноября 2009Мир
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Депутаты обвиняются в некомпетентности
Король Иордании АБДАЛЛА II распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на государственное телевидение страны, причина такого решения пока неизвестна, однако отмечается, что депутаты неоднократно обвинялись в некомпетентности.
Предыдущие выборы в парламент Иордании прошли в 2007 году.
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