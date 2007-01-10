Узбекистан присоединился к таможенному союзу России и Беларуси

Правительство России сегодня одобрило присоединение Узбекистана к белорусско-российскому соглашению о Таможенном союзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ сегодня подписал соответствующее распоряжение.

Протокол о присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (от 6 января 1995 года) и к Соглашению о Таможенном союзе (от 20 января 1995 года) представило Министерство экономического развития и торговли России по согласованию с Министерством иностранных дел РФ.

Предполагается, что протокол будет подписан на заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) на уровне глав правительств.