ЕС продлил на год визовые санкции против официального Минска

Совет Европейского Союза принял решение продлить на год визовые санкции против официального Минска до октября 2010 года. Одновременно эти санкции «заморожены» до октября.

Решение было одобрено без специального обсуждения. Как сообщает белорусское отделение «Радио Свобода», кроме этого постановление предлагает Минску начать переговоры об упрощении визового режима между Евросоюзом и Беларусью и предполагает возможность начать в перспективе переговоры о заключении двухстороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве. На ближайшую перспективу предлагается «совместный промежуточный план определения приоритетов для реформ в Беларуси».

В постановлении отмечается, что визовые санкции против белорусских служебных лиц «могут быть упразднены в любой момент, в зависимости от деятельности белорусских властей в сфере демократии и прав человека».

В документе выражается сожаление, что в последнее время в Беларуси было недостаточно значимого прогресса в области прав и свобод человека. Так, применялась сила в отношении мирных политических протестов и имели место отказы в регистрации большого количества политических партий, неправительственных организаций и независимых СМИ.

Евросоюз призывает Минск провести реформу избирательного законодательства и уважать права человека, в частности прекратить давление на политических активистов и независимые СМИ. Брюссель также высказался за введение в Беларуси моратория на смертную казнь.

Впервые визовые санкции были введены в 2004 году в отношении четырех белорусских чиновников, к 2006 году список увеличился до 41 человека.

В октябре 2008 года главы МИД стран ЕС приостановили на полгода действие санкций для 36 лиц из этого списка. В нем остались пять человек - те, кого Европа подозревает в причастности к политическим исчезновениям в 1999-2000 годах (экс-министры внутренних дел Юрий СИВАКОВ и Владимир НАУМОВ, бывшие госсекретарь Совета безопасности Виктор ШЕЙМАН и командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО), а также глава Центризбиркома Лидия ЕРМОШИНА, которую ЕС подозревает в фальсификации итогов выборов и референдумов.

16 марта 2009 года на заседании в Брюсселе заморозка санкций была продлена уже на девять месяцев. При этом действие данного списка продлевалось на год. Тогда же было заявлено о возможности полной отмены всех ограничительных мер.

Брюссель уточнил пять приоритетных областей, где Беларуси необходимы улучшения: реформа избирательного законодательства; обеспечение свободы объединений; создание условий для деятельности неправительственных организаций; свобода прессы; снятие ограничений для свободы личности.