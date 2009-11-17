Италия предложит ЕС создать единую европейскую армию

Италия предложит Европейскому Союзу создать единую европейскую армию.

Об этом в интервью The Times заявил министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ, сообщает газета “День” (№ 208 за 17 ноября).

По словам Ф.ФРАТТИНИ, на саммите Евросоюза, который состоится 19 ноября, Италия выступит за создание единой европейской армии.

По мнению министра, в свете принятия Лиссабонского договора объединение вооруженных сил всех стран Евросоюза было бы логичным. Усиление европейской интеграции, начало которой было обозначено отменой таможенных барьеров и созданием единой валютной зоны, также, по словам Ф.ФРАТТИНИ, открывает возможность для формирования общей оборонной политики.

Ф.ФРАТТИНИ отметил, что риск «остаться не у дел» у Евросоюза сейчас велик как никогда. Если США и Китай создадут «большую двойку» - стратегический союз, который заменит атлантический альянс тихоокеанским, то ЕС понадобится объединить все свои ресурсы, чтобы с ним продолжали считаться.

По мнению министра, опыт кампании НАТО в Афганистане на практике продемонстрировал, что если бы в ЕС была единая армия, то справляться со многими задачами было бы намного легче. В таком случае каждой стране не пришлось бы отправлять в Афганистан свою собственную боевую технику и оружие – вместо этого обязанности по снабжению афганского контингента были бы разделены между всеми членами ЕС.

По замыслу Италии, в результате интеграции вооруженных сил в ЕС должны быть, как минимум, сформированы общий военно-морской флот и военно-воздушные силы.