Молдаване получили право въезжать в Румынию без виз

Около 1,2 млн граждан Молдавии, проживающих в приграничных районах, получили право воспользоваться упрощенным режимом пересечения молдавско-румынской границы и въезжать в соседнюю страну без виз, на основании специального пропуска. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе сообщил премьер-министр Молдавии Владимир Филат, комментируя подписанное 13 ноября 2009 г. в Бухаресте межправительственное соглашение о малом трафике на границе.

Молдавский премьер подчеркнул, что на основе специальных пропусков въезжать на территорию Румынии без виз и передвигаться в 50-километровой приграничной полосе смогут жители 651 молдавского села из 19 районов Молдавии и гагаузской автономии на юге страны. По словам молдавского премьера, под действие соглашения подпадают, таким образом, около 1,2 млн – почти треть - граждан Молдавии. В.Филат сказал, что спецпропуски будут выдаваться им бесплатно на срок от 2 до 5 лет в румынских дипломатических миссиях и консульствах. Молдавско-румынское соглашение вступит в силу через 30 дней после завершения всех внутригосударственных процедур.

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