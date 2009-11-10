ВМС Южной Кореи подбили катер КНДР

В результате боестолкновения между кораблями ВМС Южной Кореи и КНДР, произошедшего 10 ноября в Желтом море, северокорейский катер получил значительные повреждения, передает Лента.русо ссылкой на AFP. Факт перестрелки подтвердил представитель объединенного комитета начальников штабов США.

Как уточнил источник агентства "Ренхап" в правительстве Южной Кореи, патрульный катер КНДР незаконно пересек морскую границу между странами - так называемую "северную пограничную линию" - и попытался продолжить продвижение вглубь южнокорейской территории.

Корабль ВМС Южной Кореи произвел предупредительный залп в воздух, однако "нарушитель" не прореагировал, в связи с чем было принято решение стрелять на поражение. На залп южнокорейского корабля катер КНДР также ответил огнем.

В результате непродолжительной перестрелки северокорейский катер получил серьезные повреждения и взял курс обратно в КНДР. Со стороны ВМС Южной Кореи потерь нет.

Боестолкновения между кораблями ВМС Южной Кореи и КНДР происходили в этом районе Желтого моря и ранее. Пхеньян не признает морскую границу между двумя странами, нередко нарушая ее, что приводит к столкновениям между кораблями ВМС Южной и Северной Корей. Последний подобный инцидент, сопровождавшийся потерями с обеих сторон, произошел 29 июня 2002 года.