В Китае из-за землетрясения эвакуированы 60 тысяч человек

Киев. 4 ноября. УНИАН. Более 60 тыс. человек эвакуированы из района, пострадавшего от землетрясения магнитудой 5 в южно-китайской провинции Юньнань.

Как передает РИА «Новости», землетрясение произошло в уезде Биньчуань утром в понедельник. По последним данным, удар стихии не привел к гибели людей, но, по меньшей мере, 31 житель региона получил ранения, два человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным на утро среды, из региона, где подземными толчками были разрушены тысячи домов, в том числе 90 учебных заведений, эвакуированы почти 61,5 тыс. человек. В общей сложности в той или иной степени от удара подземной стихии пострадали более 300 тыс. человек.