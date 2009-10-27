Газпром добился своего: 50% акций польской трубы в обмен на уступки

"Газпром" получит 50% в операторе польского участка газопровода Ямал — Европа. В обмен Россия готова обсуждать рост тарифа на транзит газа через Польшу и новые поставки газа, пишет " ДЕЛО ".

Вчера министр энергетики РФ Сергей Шматко провел переговоры с вице-премьером Польши Вальдемаром Павляком. Договорились по трем пунктам, объявил министр. Во-первых, "Газпром" и польская PGNiG должны получить по 50% компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода Ямал — Европа). Кроме того, оператор будет работать по тарифу, который обеспечит "небольшую гарантированную прибыль". Ставку Польша должна определить до среды, отметил Шматко. И тогда Россия будет готова "начать подготовку" нового межправительственного соглашения о поставках газа в Польшу с новыми сроками и объемами.

О тарифах Europol Gaz "Газпром" и PGNiG спорят много лет, о дополнительных поставках газа переговоры начались в начале года, после того как у PGNiG остался один поставщик — "Газпром" (раньше была еще швейцарская Rosukrenergo), отмечает издание.