Россия хочет улучшить свой имидж в Европе

Россия при посредничестве РИА “Новости” проведет в Европе кампанию по улучшению своего имиджа.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUuobserver” со ссылкой на источники среди компаний, работающих на рынке PR.

По данным издания, РИА “Новости” уже начало работу с малоизвестной консультативной компанией RJI Companies, в том числе с целью нанять одну из 10 ведущих PR-компаний, базирующихся в Брюсселе.

Предусматривается, что первый контракт будет направлен на организацию и проведение конференции высокого уровня в Москве в ноябре этого года относительно Арктики, на которой, в том числе, должны обсуждаться вопросы добычи полезных ископаемых и вопросы защиты окружающей природной среды Арктики.

Кроме того, по данным “EUuobserver”, есть и второй контракт, который должен помочь отобразить Россию как страну с большим весом в мире, а также, частично, в позитивном свете продемонстрировать действия Советского Союза до и после Второй мировой войны, чтобы оправдать идею о том, что современная Россия также должна была бы распространить свое влияние на соседние государства с тем, чтобы улучшить жизнь в мире.

“Исполнительный директор одной из PR-компаний вспомнил диалог с представителем RJI Companies: “Я спросил его: хотите ли Вы, чтобы мы говорили, что Сталин был не таким уже и плохим парнем?” И он ответил: Да, я знаю, это будет нелегко. Я сказал: то есть, Вы хотите переписать историю? И он сказал: Да, в некоторой степени”, - пишет “EUuobserver”.

Вместе с тем, RJI Companies заявила, что второй контракт не связан никоим образом с улучшением имиджа Сталина, а РИА “Новости” вообще заявило, что ему неизвестно о существовании второго контракта.