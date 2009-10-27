Представитель НАТО оценил продвижение Украины на "четыре с плюсом"

В НАТО в целом положительно оценивают текущий этап выполнения Украиной первой Годовой национальной программы по подготовке вступления страны в Организацию Североатлантического договора.

Об этом в интервью проекту «Флот2017» заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Роберт СИМОНС, делегация во главе с которым завершила в Киеве работу по рассмотрению выполнения Годовой национальной программы подготовки (ГНП) Украины к вступлению в НАТО, утвержденной в августе этого года.

«Наш анализ свидетельствует: выполнение Украиной ГНП является положительным и успешным, особенно на межведомственном уровне», - сказал Р.СИМОНС.

Он уточнил, что в конце ноября в штаб-квартире НАТО будет продолжено обсуждение вопроса, насколько успешно Украина выполняет ГНП, и что именно ею сделано с августа 2009 года, когда эта программа была утверждена.

«Сейчас же условно за выполнение ГНП Украине можно «поставить» 4,5 балла по пятибалльной шкале за реализацию заданий технического, правового разделов программы, а также раздела, посвященного вопросам национальной безопасности. Неважно обстоит дело с ресурсным обеспечением. Здесь оценка не слишком высока, хотя мы не спешим винить в этом правительство, украинскую власть, понимая объективные причины, в частности, мировой финансовый и экономический кризис», - сказал спецпредставитель Альянса.

Он отметил, что Годовая национальная программа принята Украиной в очень сложный год. «Во-первых, на протяжении этого года весь мир ощущает на себе негативные проявления финансового и экономического кризиса, что, несомненно, не самым лучшим образом влияет на сотрудничество. Во-вторых, мы наблюдали в Украине различные политические процессы, негативно влияющие на сотрудничество. Тем не менее, мы можем смело констатировать, что в целом работа, которая проводится, весьма эффективна», - подчеркнул Р.СИМОНС.

При этом он особенно отметил положительную деятельность в военной сфере, проводимую по линии Министерства обороны Украины, и выразил надежду на ее продолжение и углубление в следующем году.

«Хотя в определенной степени портит эту картину ситуация, которая складывается с участием Украины в международных учениях, проводимых Альянсом, а точнее, провал таких учений украинским парламентом», - констатировал представитель НАТО.

Говоря об евроатлантических перспективах Украины, Р.СИМОНС упомянул как проблемный вопрос, «который возникает на этом пути, - противодействие России, с которой и у Украины, и у Грузии есть общие границы».

«Между тем НАТО заявляло и заявляет: у России нет права вето на решения, которые принимаются как в самом Альянсе, так и в Украине и Грузии. Вы сами вправе решать свою судьбу и выбирать системы безопасности, в которых хотите участвовать», - подчеркнул Р.СИМОНС.

Он в очередной раз обнародовал позицию Генерального секретаря НАТО, который заявляет, что «Альянс сотрудничает с Российской Федерацией, и намерен углублять это сотрудничество, но это возможно только в случае уважения к волеизъявлению стран-партнеров НАТО».