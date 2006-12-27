Саакашвили решил экономить

Парламент Грузии на внеочередной сессии 27 декабря в третьем, окончательном, чтении принял пакет поправок и изменений в Конституцию Грузии, согласно которым президентские и парламентские выборы пройдут одновременно в октябре 2008 года.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», точная дата выборов будет назначена позднее, по решению Президента Грузии.

Сообщается, что на весенней сессии 2007 года парламент обсудит вопрос о полномочиях высшего законодательного органа страны и главы государства. При принятии изменений в Конституцию парламент страны принял во внимание рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.

Голосование проводилось по отдельным поправкам, которые вносятся в Конституцию Грузии.

В частности, за внесение в Конституцию изменений, предусматривающих одновременное проведение президентских и парламентских выборов в октябре 2008 года, проголосовал 167 депутат. Против выступили 10.

Изменение названия Генштаба Вооруженных сил Грузии на Объединенный штаб депутаты поддержали 175-ма голосами "за", против выступили 10.

Единогласно парламент одобрил внесение в Конституцию редакционной правки об отмене смертной казни - 184 голосов "за".

За пункт о том, что грузинские образовательные программы должны в обязательном порядке соответствовать международным стандартам, проголосовал 181 депутат, против - один.

И за внесение изменений в Конституцию, касающихся статуса Аджарии, проголосовали 169 против - 9. В частности, эти изменения касаются механизма формирования правительства автономии и Верховного Совета Аджарии, определяют общее количество депутатов, которое должно соответствовать 30. Также уточняется, что выборы в ВС Аджарии должны проводиться осенью, а не весной, как было ранее.

В сообщении также отмечается, что оппозиция негативно относится к одновременному проведению президентских и парламентских выборов в Грузии, заявляя, что изменения в Конституцию вносятся по политическим мотивам. В частности, оппозиционные партии считают, что победа правящей партии на парламентских выборах будет обусловлена одновременным участием Михаила СААКАШВИЛИ в избирательной кампании, и заявляют, что внесение подобных изменений в основополагающий закон страны неприемлемо в принципе.