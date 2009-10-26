В Москве пройдет концерт-реквием в память о жертвах теракта на Дубровке

В Москве сегодня пройдет панихида по жертвам теракта в театральном центре на Дубровке.

Как передает ИТАР-ТАСС, перед Театральным центром на Дубровке в небо будет запущено 130 белых шаров - по числу погибших, состоится возложение цветов к мемориальной доске на здании и пройдет концерт-реквием. Солдаты роты Почетного караула возложат цветы к памятному знаку на площади перед Театральным центром.

"В этот день вспомнят трагедию, которая заставила многих узнать, что такое смерть друзей и близких. Это забыть невозможно", - сказал -ТАСС префект Юго-Восточного административного округа столицы Владимир ЗОТОВ. Он сообщил, что панихида в связи с 7-летием со дня трагических событий во время мюзикла "Норд-Ост" в память о погибших состоится сегодня на площади перед Театральным центром в 10.00 мск, во время минуты молчания будут зачитаны имена погибших, а в полдень состоится церковная поминальная служба.

Как сообщалось, вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра и захватили в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Спустя около 50 часов, ранним утром 26 октября, большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. Трагедия унесла жизни 130 заложников.