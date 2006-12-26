Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Туркменистана

В Украине приветствуют позитивное развитие процесса формирования новой власти в Туркменистане, в частности, решение Народного Совета Туркменистана о проведении выборов нового главы государства на альтернативной основе.

Как говорится в заявлении МИД Украины, переданном агентству УНИАН, украинская сторона с уважением относится к суверенному праву туркменского народа избирать Президента согласно с Конституцией государства.

Украина выражает надежду, что ни одна страна не будет вмешиваться в этот важный общественный процесс. Со своей стороны, Украина будет продолжать придерживаться в своей государственной политике принципов невмешательства во внутренние дела и уважения к суверенитету других государств.

Украина стремится и в дальнейшем строить плодотворное сотрудничество с дружеским Туркменистаном в разных направлениях взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках ранее достигнутых двусторонних договоренностей.