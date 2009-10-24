В Германии будет новое правительство

Блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и Свободная демократическая партия во главе с Гидо Вестервелле заключили соглашение о создании коалиции, сообщает Reuters.

Соглашение стало результатом многочасовых переговоров между партиями, которые завершились лишь около 02:00 по местному времени в субботу, 24 октября.

ХДС/ХСС и Свободной демократической партии удалось достичь договоренности по ключевому вопросу - снижению налогов, рассказал глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Решено, что налоги в 2011-2013 годы будут снижены на 24 миллиарда евро, что больше, чем предлагала Меркель, но меньше, чем рассчитывал Вестервелле.

После завершения переговоров, по итогам которых было подписано соглашение о коалиции, Меркель и Вестервелле вместе вышли к ожидавшим их журналистам, однако не стали давать никаких комментариев. Ожидается, что все подробности достигнутого соглашения будут объявлены на пресс-конференции с участием руководства ХДС/ХСС и Свободной демократической партии, назначенной на 24 октября на 08:00 по местному времени.

Полностью состав коалиционного правительства пока не сообщается, однако известно, кому достанутся ключевые посты. Гидо Вестервелле, как и ожидалось, получит портфель министра иностранных дел. Вольфганг Шойбле, представляющий блок ХДС/ХСС, станет министром финансов, а минобороны ФРГ достанется Райнеру Брюдерле (Rainer Bruederle) из Свободной демократической партии.

Лента.ру