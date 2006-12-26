Кто претендует на пост Туркменбаши (список)

В Ашхабаде завершилось заседание Народного Совета Туркмении, продолжавшееся четыре с половиной часа, передает корреспондент РИА Новости.

Народный Совет назначил президентские выборы на 11 февраля будущего года и утвердил шестерых кандидатов в президенты.

Это временно исполняющий обязанности президента Гурбангулы Бердымухаммедов, замминистра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Ишанкули Нурыев, мэр города Абадан Оразмурат Караджаев, мэр города Туркменбаши Аширнияз Помманов, первый заместитель хякима Дашогузского велаята Аманнияз Атаджиков и хяким Карабекаульского района Лебабского велаята Мухаммедназар Гурбанов.

Наблюдатели называют фаворитом президентской гонки Бердымухаммедова - его кандидатуру Народный Совет утвердил единогласно.

Народный Совет соберется 14 февраля, чтобы утвердить результаты президентских выборов.