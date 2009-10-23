В МИД говорят, что в Украину может приехать «Группа мудрецов» НАТО

Так называемая «Группа мудрецов», которая разрабатывает стратегическую концепцию НАТО, под руководством бывшего госсекретаря США Мадлейн ОЛБРАЙТ может посетить с визитом Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

По его данным, приглашение посетить Украину передал М.ОЛБРАЙТ лично украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО во время встречи в сентябре в Нью-Йорке.

«Это приглашение с благодарностью принято... Я не исключаю, что такой визит состоится», - сказал украинский дипломат, но не уточнил, сможет ли этот визит состояться еще в этом году.

«Наши двери для нее лично и для членов ее группы открыты», - добавил он.

К.ЕЛИСЕЕВ, который в четверг в Варшаве встречался с бывшим министром иностранных дел Польши Адамом РОТФЕЛЬДОМ, который входит в состав «Группы мудрецов», очень положительно оценил эту встречу.

По его словам, А.РОТФЕЛЬД заверил о готовности принять во внимание украинские предложения при разработке стратегической концепции НАТО.

Заместитель министра отметил, что МИД Украины не планирует концентрироваться на сотрудничестве с отдельными членами «Группы мудрецов» и будет пытаться доносить свою точку зрения к каждому из них.

К.ЕЛИСЕЕВ не исключил, что до конца текущего года ему удастся провести еще ряд встреч с другими членами группы.

«Конечно, было бы наивно надеяться, что всё, что мы предложим, будет учтено, но очень важно, что эта рабочая группа не замыкается сама в себе... и готова конструктивно с нами сотрудничать», - сказал он.

Справка УНИАН. Так называемая «Группа мудрецов» во главе с М.ОЛБРАЙТ начала работу над новой стратегической концепцией НАТО в сентябре этого года. Концепция должна быть представлена в конце 2010 года.