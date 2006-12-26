При взрыве нефтепровода в Нигерии заживо сгорели более 500 человек

Несколько сот человек сгорели заживо в результате взрыва нефтепровода в пригороде самого большого города Нигерии Лагоса, передает агентство Reuters.

Побывавший на месте происшествия фотограф агентства Reuters Актинтуде Акинлейе (Akintunde Akinleye) насчитал около 500 тел, обгоревших до неузнаваемости. Фотограф не исключает, что число погибших в огне еще больше - 700 человек.

Лента.ру