Беларусь и Россия не договорились о поставках газа в 2007 году

Сегодняшние переговоры российской компании «Газпром» с белорусской правительственной делегацией о поставках природного газа в 2007 году «закончились ничем, но будут продолжены, хотя ожидания российской компании достаточно тревожные».

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире Российского информационного телеканала «Вести».

«Переговоры с первым вице-премьером Беларуси Владимиром СЕМАШКО, к сожалению, закончились по сути ничем. Все те предложения, которые были сделаны "Газпромом", и, по сути, обеспечивают очень комфортные условия для Беларуси для перехода на рыночные цены в течение четырех лет - мы были готовы согласиться на цену в 110 долларов за тысячу кубометров, при создании СП с «Белтрансгазом» - не встретили понимания белорусских коллег», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что нет причин говорить о перебоях с поставками российского газа в Европу. «Газпром» регулярно создает дополнительные запасы газа и их объемы увеличиваются», - пояснил представитель «Газпрома».

«Белорусская сторона продолжает апеллировать к тому, что у нас должны быть равные условия, должны быть равные возможности, и по сути предложение сводится к следующему: не 80 плюс 30, то есть 80 долл. плюс 30 долл. за счет акций «Белтрансгаза», а наоборот, 75 деньгами за газ, а 30 - им за акции «Белтрансгаза». Таким образом, мы приходим к той же самой цене, которая существует в последние два года у нас в Беларуси. Вряд ли эти условия с учетом нынешней конъюнктуры ценные энергоносители могут считаться объективными», - аргументировал С.КУПРИЯНОВ позицию российской компании.

Как сообщал УНИАН, накануне российская компания «Газпром» пригрозила Беларуси прекратить поставки газа с 2007 года из-за отсутствия договоренностей об объемах и цене поставок. Беларусь в 2006 году покупает в России природный газ по 47 долларов за тысячу кубометров российского газа. Это существенно ниже средней экспортной цены, по которой российский монополист поставляет газ зарубежным клиентам.

Ранее заявлялось, что начиная с 1 января 2007 года, «Газпром» намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. Беларусь является важной транзитной страной для транспортировки голубого топлива из России в Западную Европу.