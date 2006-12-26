24 человека сгорели в супермаркете на Филиппинах

В супермаркете города Ормок на Филиппинах произошел крупный пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 24 человека и 15 получили ранения. Возгорание произошло в понедельник в одном из залов магазина, где нелегально продавались новогодние фейерверки, передает АР.

Как заявил начальник местного полицейского участка Элисо Дэла ПАЗ, пиротехнический отдел расположен у выхода из магазина, поэтому сразу после начала пожара многие посетители и продавцы оказались в ловушке. Пожар мгновенно охватил одноэтажное здание.

Людям, которые находились у выхода, удалось покинуть помещение, а тем, кто оказался в огненном капкане, пришлось искать укрытие в уборных магазина. Позднее именно там были найдены обгоревшие останки 23 человек. Еще один посетитель скончался в больнице минувшей ночью от полученных ран.

Чиновник также отметил, что у магазина не было соответствующей лицензии для продажи пиротехнических изделий, и полиция неоднократно проводила рейды в местных торговых центрах по ликвидации незаконных точек по продаже фейерверков, чтобы избежать нежелательных последствий.