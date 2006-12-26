Саакашвили: Россия устроила Грузии энергетическую экзекуцию

Россия устроила Грузии не только торговую и транспортную блокаду, но и "энергетическую экзекуцию". Такое заявление на встрече со студентами Тбилисского государственного университета сделал 25 декабря вечером грузинский президент Михаил Саакашвили.

По словам М.Саакашвили, новые российские цены на природный газ для Грузии "не укладываются ни в какую экономическую логику". "Когда нам говорят, что из-за подорожания нефти Грузия должна платить за тысячу кубометров газа 235 долларов, в то время как почему-то некоторые соседние страны платят 110 долларов, это сродни логике, что "Саперави" - самое отравляющее вещество в мире", - сказал М.Саакашвили.

Как отметил грузинский лидер, у Грузии есть влиятельные недоброжелатели, но есть и друзья. В частности, в прошлом году, когда, по выражению М.Саакашвили, республике "взорвали все основные линии", Азербайджан, за счет собственного населения и предприятий в течение нескольких дней поставлял газ в Грузию.

Азербайджан, сообщил М.Саакашвили, выручил Грузию поставками газа и на сей раз, хотя, как выразился грузинский лидер, Баку предупредили: "Если хоть один кубометр газа достанется Грузии, Азербайджан окажется во мраке и в холоде". "Но наш друг Ильхам Алиев принял решение, которое мало бы кто принял из мировых лидеров - он вообще отказался от приобретения российского газа и прекратил транспортировку нефти в Россию", - сказал М.Саакашвили. По его словам, "Грузия получит в 2007 г. из Азербайджана такое количество газа, которого хватит, по крайней мере, для Тбилиси".

Ранее, 25 декабря 2006 г., в Баку было принято окончательное решение о поставках азербайджанского газа в Грузию в объеме 1 млн куб м в сутки. Ожидается также, что после устранения технических проблем на скважине азербайджанского месторождения Шах-Дениз, Грузия получит 800 млн куб м газа в год из части квоты, принадлежащей Турции. Цена поставок не сообщается. Вместе с тем, частные компании Грузии договорились с российским ОАО "Газпром" о поставках в страну до 1,1 млрд куб м природного газа в 2007 г. по цене 235 долл. за 1 тыс. куб м.

РБК-Украина