Южная Осетия согласилась, что охранять ее границы будет Россия

Парламент Южной Осетии ратифицировал российско-югоосетинское соглашение об охране границы, подписанное 30 апреля президентами Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Эдуардом КОКОЙТЫ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламент Южной Осетии одобрил соглашение с Россией об охране границ. Обсуждение договора парламентом проходило в закрытом режиме. После депутаты единогласно одобрили соглашение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства печати и массовых коммуникаций Южной Осетии.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей БАГАПШ и Эдуард КОКОЙТЫ подписали соглашения о совместных усилиях по охране границ республик 30 апреля 2009 г. Тогда же были подписаны межведомственные соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ФСБ России, Службой госбезопасности Абхазии и КГБ Южной Осетии.

В соглашении отмечается, что Россия будет обеспечивать охрану госграницы Южной Осетии и Абхазии до формирования органов погранохраны этих стран. При этом стороны подчеркивают, что эти соглашения не направлены против третьих государств.

Согласно документу, Россия будет обеспечивать защиту югоосетинской границы сроком в пять лет "и его действие будут автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды".

К охране границы Южной Осетии с Грузией российские пограничники приступили 2 мая.

Напомним, официальный Тбилиси выступил с осуждением соглашения от 30 апреля, назвав его "еще одной попыткой России, направленной на наращивание военного потенциала на оккупированных территориях Грузии".

Как сообщал УНИАН, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года после российско-грузинской войны. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

Кроме РФ, независимость Абхазии и Южной Осетии признали лишь Никарагуа и Венесуэла.