Япония впустую потратила 10 лет - националисты

Являясь одним из ведущих экономических государств, Япония, которую все в мире считают "потенциальной ядерной державой", впустую потратила десять лет, не развивая технологии обогащения урана. Об этом говорится в опубликованной во вторник на первой странице газеты "Санкэй", имеющей националистический характер, статье члена редакционного совета издания Хидэо Тамура.

Причиной такого положения дел, по мнению автора, "является однозначная безответственность политических и государственных органов, научных и деловых кругов, результатом которой стала ситуация, когда для создания мощностей, обогащающих уран, может потребоваться до десяти лет".

Япония, по утверждению Тамура, "не предпринимала ничего, когда Иран, Пакистан, Северная Корея и другие страны активно развивали эту сферу, не говоря уже о таких ядерных державах, как Россия, США и страны Европы".

Более десяти тысяч центрифуг на заводе по переработке и рециклированию топливных сборок для АЭС в местечке Роккасе-мура префектуры Аомори на севере главного острова Хонсю в настоящее время не работают. Его реактор "Мондзю", способный производить плутоний нужного содержания, из-за утечки радиоактивного натрия в 1995 году был остановлен и в настоящее время работы на нем только возобновляются.

Функционирующие в Японии 55 промышленных ядерных реакторов накопили на 2005 год 5,9 тонны плутония, из которого можно было бы создать 790 бомб, идентичных сброшенной на Нагасаки. Еще 38 тонн плутония находятся на переработке за пределами страны. Однако в "нагасакской бомбе" содержалось 93% оружейного плутония-239, тогда как японские реакторы на легкой воде дают лишь 65% его содержания.

РИА новости