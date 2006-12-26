В Египте отмечена вторая за два дня смерть человека от птичьего гриппа

В Египте отмечен второй за два дня случай гибели человека от птичьего гриппа.

Как передает ИТАР-ТАСС, вчера в больнице Каира скончалась 15-летняя египтянка. В воскресенье от болезни умерла ее 30-летняя родственница, смерть которой была зафиксирована через несколько часов после того, как специалисты Всемирной организации здравоохранения поставили двум женщинам и их 26-летнему брату диагноз птичий грипп.

Первые признаки заболевания у скончавшейся вчера египтянки были обнаружены еще в середине декабря, после чего девушку доставили в местную больницу, а спустя три дня перевели в столичный госпиталь. Взятые у пациентки анализы подтвердили наличие у нее опасной для человека разновидности вируса H5-N1. В субботу ее подключили к аппарату искусственного дыхания, однако сегодня врачи констатировали смерть, после того, как у больной остановилось сердце.